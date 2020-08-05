Son dakika: Kopenhag - Başakşehir CANLI ANLATIM
Son dakika haberine göre; Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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Süper Lig'de şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam etmek istiyor.
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İLK 11'LER...
Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Vica, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba.