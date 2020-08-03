03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Teknik direktör Kemal Özdeş'in acı günü

Teknik direktör 'in annesi Gülsüm Özdeş hayatını kaybetti. Cenaze, yarın Manisa Laleli Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Manisa'da toprağa verilecek.

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Giriş Tarihi: 03.08.2020
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Teknik direktör Kemal Özdeş'in acı günü

Alınan bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olan 74 yaşındaki Gülsüm Özdeş vefat etti.

Gülsüm Özdeş'in cenazesi yarın Manisa Laleli Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Manisa'da toprağa verilecek.

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