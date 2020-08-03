Fenerbahçe'nin eski yıldızı Miroslav Stoch koronavirüse yakalandı!
Son dakika haberi... Süper Lig'de Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Slovak futbolcu Miroslav Stoch'un koronavirüs testi pozitif çıktı.
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Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da da oynayan Stoch, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
30 yaşındaki Slovak futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Herhangi bir problemim yok ve yakın zamanda sahalara döneceğime eminim. Ailem ve takım arkadaşlarımın testleri negatif çıktı. Doktorların uyarılarına uyarak evde kalacağım." ifadelerini kullandı.