03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Miroslav Stoch koronavirüse yakalandı!

Son dakika haberi... 'de ve formaları giyen Slovak futbolcu 'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Miroslav Stoch koronavirüse yakalandı!

Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da da oynayan Stoch, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

30 yaşındaki Slovak futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Herhangi bir problemim yok ve yakın zamanda sahalara döneceğime eminim. Ailem ve takım arkadaşlarımın testleri negatif çıktı. Doktorların uyarılarına uyarak evde kalacağım." ifadelerini kullandı.

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