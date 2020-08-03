Lille Galatasaraylı Mustafa Kapı ile 5 yıllık anlaşmaya vardı

TRT Spor'un haberine göre 18 yaşındaki Mustafa Kapı, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de forma giydiği Lille ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Lille, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi açıklama yapacak.

France Football da gün içerisinde Lille'in Mustafa Kapı ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.