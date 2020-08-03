Lille Galatasaraylı Mustafa Kapı ile 5 yıllık anlaşmaya vardı
Son dakika haberi... Galatasaray'dan ayrılan genç futbolcu Mustafa Kapı, Fransa'nın Lille kulübüyle 5 yılık sözleşme imzaladı.
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TRT Spor'un haberine göre 18 yaşındaki Mustafa Kapı, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de forma giydiği Lille ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.
Lille, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi açıklama yapacak.
France Football da gün içerisinde Lille'in Mustafa Kapı ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.