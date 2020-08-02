Galatasaray milli yıldızın transferinde ikinci perdeyi açıyor

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu milli yıldız için yeniden harekete geçeceği öğrenildi. Fatih Terim'in ısrarla istediği gurbetçi oyuncuyla sarı kırmızılı yönetim, tüm fedakarlıkları yapacak.