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02 Ağustos 2020, Pazar
Haberler Galeri Galatasaray milli yıldızın transferinde ikinci perdeyi açıyor
Galatasaray milli yıldızın transferinde ikinci perdeyi açıyor
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu milli yıldız için yeniden harekete geçeceği öğrenildi. Fatih Terim'in ısrarla istediği gurbetçi oyuncuyla sarı kırmızılı yönetim, tüm fedakarlıkları yapacak.
Giriş Tarihi: 02.08.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 13:23