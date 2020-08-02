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Galatasaray milli yıldızın transferinde ikinci perdeyi açıyor

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu milli yıldız için yeniden harekete geçeceği öğrenildi. Fatih Terim'in ısrarla istediği gurbetçi oyuncuyla sarı kırmızılı yönetim, tüm fedakarlıkları yapacak.

Giriş Tarihi: 02.08.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 13:23
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Galatasaray milli yıldızın transferinde ikinci perdeyi açıyor

İKİNCİ PERDE
Galatasaray'ın Kaan Ayhan transferinde ikinci perde yarın açılıyor...

BİZZAT DOĞRULAMIŞTI
Sarı kırmızılı ekibin transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Kaan Ayhan, dün yaptığı açıklamayla Sassuolo ile anlaştığını doğrulamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray milli yıldızın transferinde ikinci perdeyi açıyor

"YENİ KULÜBÜME HAZIRIM"
Konuyla ilgili konuşan Kaan Ayhan, "Sassuolo haberleri doğru. Serbest kalma maddemi kullanarak bu transferi gerçekleştiriyoruz. İtalya'daki yeni kulübüme hazırım." demişti.

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Galatasaray milli yıldızın transferinde ikinci perdeyi açıyor

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ AÇIKLAMALAR GELECEK"
Resmi açıklamayan ilerleyen günlerde yapılacağını belirten başarılı oyuncu, "Önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar gelecek. Sadece şunu söylemek istiyorum; Fortuna'ya harika 4 yıl için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray milli yıldızın transferinde ikinci perdeyi açıyor

4 YILLIK ANLAŞMA İDDİASI
Sassuolo'nun Kaan Ayhan ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı ve 25 yaşındaki oyuncunun senede 1.5 milyon euro kazanacağı öne sürülmüştü.

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Galatasaray milli yıldızın transferinde ikinci perdeyi açıyor

GALATASARAY HER KONUDA ANLAŞMIŞTI
Milli savunma oyuncusuyla her konuda anlaşma sağlayan Sarı- Kırmızılı kulübün, Fortuna Düsseldorf'un hesabına 2 milyon Euro'luk çıkış maddesini yatırıp transferi tamamlaması gerekiyordu.