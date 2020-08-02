Son dakika: TFF yönetimi toplanıyor! Süper Lig 2020-21 sezonu kaç takımla oynanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle takımların kötü etkilendiği belirtilerek, Türkiye Futbol Federasyonu bu sezon küme düşmenin kalktığını ve ligin gelecek sezon 21 ekiple oynanacağını açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından bazı kulüpler ise federasyona başvuru yaparak Süper Lig'e 1 takımın daha çıkarılması gerektiğini ve ligin 22 takımla oynanması gerektiğini belirtti.

TFF TOPLANIYOR

Her hafta 1 takımın bay geçerek 10 maçın oynanacak olmasının ardından Adana Demirspor'un da Süper Lig'e alınması gerektiği yönünde yoğun bir baskı gerçekleşirken, play-off yarı finali oynayan Bursaspor ve Akhisarspor, TFF'ye başvuruda bulunarak kendilerinin de Süper Lig'e alınması ve ligin 24 takımla oynanması talebinde bulundu. Adana Demirspor'un da salı günü başvuru yapacağı iddialarının ardından gözler TFF'ye çevrildi.

GENEL KANI 22 TAKIM YÖNÜNDE

TFF'nin bazı yöneticileri de Riva'da konuyla ilgili görüşmelerde bulunurken, yaşanan gelişmeler de yakından takip edildi. Önümüzdeki hafta yapılacak olan TFF Yönetim Kurulu Toplantısı'nda bu konu gündeme getirilecek ve bir karara bağlanacak.

Federasyondaki birçok yöneticinin genel görüşü, play-off finali oynayan Adana Demirspor'un da lige dahil edilmesi yönünde. Bu konuyla ilgili olarak maç planlama bölümünün bir çalışma yapması istendi. Önümüzdeki sezon 40 hafta oynanacak olan lig, Adana Demirspor'un dahil edilmesiyle birlikte 42 haftaya çıkacak ve TFF 2. Lig play-off finalisti Manisa FK da, Süper Lig'in 22 takıma çıkması halinde TFF 1. Lig'e yükselecek.

Önümüzdeki hafta içi yapılacak olan toplantıyla birlikte Adana Demirspor'un da bir üst lige yükselerek Süper Lig'in 22 takımla oynanma kararının çıkması bekleniyor.