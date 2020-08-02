02 Ağustos 2020, Pazar
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Bakan Kasapoğlu Merih Demiral'ı telefonla arayarak kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ile 'nde (Serie A) şampiyonluk yaşayan milli futbolcu 'ı telefonla arayarak tebrik etti.

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Giriş Tarihi: 02.08.2020 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
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Bakan Kasapoğlu Merih Demiral'ı telefonla arayarak kutladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, Serie A'nın 19. haftasında Roma deplasmanında sakatlanmasının ardından 201 gün sonra sahalara dönen ve Juventus ile şampiyonluğa ulaşan Merih Demiral'la telefonla görüştü.

Merih Demiral'ın uzun yıllar milli takıma hizmet edeceğine inandığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, şampiyonluktan dolayı tebrik ettiği milli futbolcuya başarılarının devamını diledi.

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