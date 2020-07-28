Tuzlaspor Manisa FK'yı penaltılarda 5-4 yenerek TFF 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig play-off final karşılaşmasında Tuzlaspor ile Manisa FK, Antalya'da karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Samet Çiçek yaptı.

KAZANAN PENALTILARDA BELLİ OLDU

Tuzlaspor-Manisa FK'nın 120 dakika sonunda yenişememesi üzerine mücadele penaltılara gitti.

TFF 1. Lig'e çıkacak son takımın belli olduğu karşılaşmayı, Tuzlaspor penaltı atışlarıyla kazandı.

Tuzlaspor penaltılarda 5-4 kazanarak TFF 1. Lig'e çıkan son takım oldu.

İŞTE İLK 11'LER

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Yasin Yener, D. Can Otman, Bülent Uzun, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Kemal Tokak, Batuhan Karadeniz, Samet Asatekin, Burak Asan

Manisa FK: Sertaç Çam, S. Zafer Kurşunlu, A. Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan, Onur Kolay, Umut Kaya, Serdar Deliktaş, Ali Çamdalı, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Ömer Kahveci