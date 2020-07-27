Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun yeni adresi belli! Forması bile hazır
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun kulüpteki geleceği tartışma konusuydu. ABD'de David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami Kulübü, Radamel Falcao formalarını satışa sunması transfer iddialarını güçlendirdi.
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David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami kulübü, Radamel Falcao formalarını Florida mağazalarında satışa sundu.
Formaları satın alan taraftarlar, takımlarının antrenman yaptıkları tesise Falcao formalarını giyerek geldi.
Falcao, geçen günlerde de Inter Miami'nin Instagram sayfasını takibe alıp paylaşımları beğenmişti.