27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun yeni adresi belli! Forması bile hazır

'ın Kolombiyalı yıldızı 'nun kulüpteki geleceği tartışma konusuydu. ABD'de 'ın ortağı olduğu Kulübü, Radamel Falcao formalarını satışa sunması transfer iddialarını güçlendirdi.

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Giriş Tarihi: 27.07.2020
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Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun yeni adresi belli! Forması bile hazır

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami kulübü, Radamel Falcao formalarını Florida mağazalarında satışa sundu.

Formaları satın alan taraftarlar, takımlarının antrenman yaptıkları tesise Falcao formalarını giyerek geldi.

Falcao, geçen günlerde de Inter Miami'nin Instagram sayfasını takibe alıp paylaşımları beğenmişti.

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