26 Temmuz 2020, Pazar
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Uçaktan paylaşım yaptı: ''Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı''

Kiralık olarak 'ın Al-Nasr takımında forma giyen Maicon, sosyal medya hesabından 'a döndüğünü açıkladı.

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Giriş Tarihi: 26.07.2020
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Uçaktan paylaşım yaptı: ''Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı''

Bonservisi 'da bulunan ve kiralık olarak 'ın Al-Nasr takımında oynayan Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon, tekrar Galatasaray'a dönüyor.

Maicon, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı'' sözlerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu, ayrıca uçaktan fotoğrafını paylaştı ve Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığını duyurdu.

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