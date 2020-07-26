Uçaktan paylaşım yaptı: ''Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı''
Kiralık olarak Suudi Arabistan'ın Al-Nasr takımında forma giyen Maicon, sosyal medya hesabından Galatasaray'a döndüğünü açıkladı.
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Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve kiralık olarak Suudi Arabistan'ın Al-Nasr takımında oynayan Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon, tekrar Galatasaray'a dönüyor.
Maicon, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı'' sözlerini kullandı.
Brezilyalı futbolcu, ayrıca uçaktan fotoğrafını paylaştı ve Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığını duyurdu.