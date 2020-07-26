Beşiktaş Galatasaray'ın ilgilendiği kaleciye talip oldu

YERLİ KALECİLER LİSTESİ BELLİ

Bu gelişmelerden sonra Sergen Yalçın'ın hem Ersin'e yardımcı olacak hem de oynadığı zaman güven verebilecek bir kaleci istediği yönetim tarafından da çok olumlu yönde değerlendirildi.

Yalçın'ın talebi doğrultusunda seçenekler belirleyen yönetim, ilk olarak bonservisi elinde olan bir kaleci arıyor. Ancak; Süper Lig'de Beşiktaş'ın kriterini karşılayacak boşta olan başka yerli kaleci yok gibi. Yerli file bekçisi alternatifleri arasında bir diğer isim ise Belçika takımı Antwerp'ten ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Sinan Bolat. Fakat, Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen Sinan Bolat'ı veto etmiş olması milli kaleciyi sıralamada altlara itmiş durumda.

Yalçın'ın tarif ettiği 'yerli ve tecrübeli' sınıfına giren diğer kaleci adayları ise sözleşmelerinin bitmesine en az bir yıl kalmış isimler. Bunların arasında da ilk akla gelen eldivenler Kasımpaşa'dan Ramazan Köse ve Fatih Öztürk ile Gaziantep'ten Günay Güvenç.

Bu arada Fraport TAV Antalyaspor'un yedek kalecisi Ferhat Kaplan ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan eski öğrencisi Haydar Yılmaz da alternatif kaleciler arasına girebilir.