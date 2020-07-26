Galatasaray, Muslera'nın yerine Beto'yu kadrosuna kattı
Uruguaylı yıldız Muslera'nın uzun süreli sakatlığıyla birlikte kaleci transferi arayışlarına giren Galatasaray, Göztepe'den Beto ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray, Göztepe ile yollarını ayıran Portekizli kaleci Beto ile anlaşmaya vardı.
Tecrübeli oyuncu, bu sezon 30 maçta oynadı ve 8 kez kalesini gole kapatırken, 42 gol yedi.
Galatasaray, Göztepe ile yollarını ayıran Portekizli kaleci Beto ile anlaşmaya vardı.
NTV Spor'un haberine göre, Fernando Muslera'nın gelecek sezonun büyük bölümünde de oynayamayacak olmasından dolayı kaleci arayışına başlayan sarı-kırmızılılar, Beto ile anlaştı.
Tecrübeli oyuncu, bu sezon 30 maçta oynadı ve 8 kez kalesini gole kapatırken, 42 gol yedi.
Göztepe'de 3 sezon boyunca oynayan 38 yaşındaki Beto, daha önce Sevilla, Benfica, Sporting, Braga, Cluj ve Porto takımlarının formasını giydi.