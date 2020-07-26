26 Temmuz 2020, Pazar
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Galatasaray, Muslera'nın yerine Beto'yu kadrosuna kattı

Uruguaylı yıldız 'nın uzun süreli sakatlığıyla birlikte kaleci transferi arayışlarına giren , 'den ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.07.2020
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Galatasaray, Muslera'nın yerine Beto'yu kadrosuna kattı

Galatasaray, Göztepe ile yollarını ayıran Portekizli kaleci Beto ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Muslera'nın yerine Beto'yu kadrosuna kattı

NTV Spor'un haberine göre, Fernando Muslera'nın gelecek sezonun büyük bölümünde de oynayamayacak olmasından dolayı kaleci arayışına başlayan sarı-kırmızılılar, Beto ile anlaştı.

Galatasaray, Muslera'nın yerine Beto'yu kadrosuna kattı

Tecrübeli oyuncu, bu sezon 30 maçta oynadı ve 8 kez kalesini gole kapatırken, 42 gol yedi.

Galatasaray, Muslera'nın yerine Beto'yu kadrosuna kattı

Göztepe'de 3 sezon boyunca oynayan 38 yaşındaki Beto, daha önce Sevilla, Benfica, Sporting, Braga, Cluj ve Porto takımlarının formasını giydi.

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