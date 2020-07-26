Adana Demir ile Karagümrük finale yükseldi
TFF 1. Lig Yükselme Play-Off Yarı Final rövanş maçlarında Akhisarspor ile Karagümrük, Adana Demir ile de Bursaspor karşı karşıya geldi. Rakiplerini yenmeyi başaran Adana Demir ile Karagümrük finale yükseldi.
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Akhisarspor ile Karagümrük 3-3 biten ilk maçın ardından TFF 1. Lig Yükselme Play-Off Yarı Final rövanş maçında karşı karşıya geldi.
Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'ndaki mücadeleyi 1-0 kazanan Karagümrük, finale yükseldi.
Karagümrük'ü finale taşıyan tek golünü 71. dakikada Erik Sabo attı.
ADANA DEMİR DE FİNALDE
Bursaspor deplasmanından 0-0'lık avantajla dönerek rövanş maçına umutla çıkan Adana Demir, evinde 4-1 kazanarak finale yükseldi.
Adana Demir'in golleri 55. dakikada Erkan Zengin, 78. dakika Rassoul, 88. dakikada Berk Yıldız ve 90+7. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi.
FİNAL NE ZAMAN?
Süper Lig'in son bileti için Adana Demir ile Karagümrük 30 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.