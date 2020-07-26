26 Temmuz 2020, Pazar
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Adana Demir ile Karagümrük finale yükseldi

TFF 1. Lig Yükselme Play-Off Yarı Final rövanş maçlarında Akhisarspor ile , ile de Bursaspor karşı karşıya geldi. Rakiplerini yenmeyi başaran Adana Demir ile Karagümrük finale yükseldi.

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Giriş Tarihi: 26.07.2020
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Adana Demir ile Karagümrük finale yükseldi

Akhisarspor ile Karagümrük 3-3 biten ilk maçın ardından TFF 1. Lig Yükselme Play-Off Yarı Final rövanş maçında karşı karşıya geldi.

Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'ndaki mücadeleyi 1-0 kazanan Karagümrük, finale yükseldi.

Karagümrük'ü finale taşıyan tek golünü 71. dakikada Erik Sabo attı.

ADANA DEMİR DE FİNALDE

Bursaspor deplasmanından 0-0'lık avantajla dönerek rövanş maçına umutla çıkan Adana Demir, evinde 4-1 kazanarak finale yükseldi.

Adana Demir'in golleri 55. dakikada Erkan Zengin, 78. dakika Rassoul, 88. dakikada Berk Yıldız ve 90+7. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi.

FİNAL NE ZAMAN?

Süper Lig'in son bileti için Adana Demir ile Karagümrük 30 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

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