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Tuzlaspor Ankara Demirspor'u 2-0 yendi

TFF 2. Lig - Yükselme Playoff Yarı Final maçında Ankara Demir ile karşı karşıya geldi. Tuzlaspor, eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz'in 2 golüyle kazanarak finale yükseldi.

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Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Tuzlaspor Ankara Demirspor'u 2-0 yendi

TFF 2. Lig Play Off Yarı Final maçında Ankara Demirspor ile Tuzlaspor finale çıkmak için kozlarını paylaştı. Tuzlaspor, Ankara Demirspor'u 2-0 yenerek finale yükseldi.

Tuzlaspor'un golleri 62. ve 64. dakikada kazanılan penaltılarda topun başına geçen Batuhan Karadeniz'den geldi.

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Tuzlaspor, finalde Manisa FK - Sancaktepe maçının galibiyle karşılaşacak.

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