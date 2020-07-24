Tuzlaspor Ankara Demirspor'u 2-0 yendi
TFF 2. Lig - Yükselme Playoff Yarı Final maçında Ankara Demir ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Tuzlaspor, eski milli futbolcu Batuhan Karadeniz'in 2 golüyle kazanarak finale yükseldi.
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TFF 2. Lig Play Off Yarı Final maçında Ankara Demirspor ile Tuzlaspor finale çıkmak için kozlarını paylaştı. Tuzlaspor, Ankara Demirspor'u 2-0 yenerek finale yükseldi.
Tuzlaspor'un golleri 62. ve 64. dakikada kazanılan penaltılarda topun başına geçen Batuhan Karadeniz'den geldi.
FİNALDEKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR
Tuzlaspor, finalde Manisa FK - Sancaktepe maçının galibiyle karşılaşacak.