24 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: TFF Tahkim Kurulu 9 kulübün yabancı oyuncu kararına itirazını reddetti

Son dakika haberleri... , 'den 9 kulübün sınırlamasıyla ilgili alınan karara yaptığı itiraz hakkındaki kararını açıkladı. TFF, 9 kulübün itirazını reddetti.

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Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Son dakika: TFF Tahkim Kurulu 9 kulübün yabancı oyuncu kararına itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Süper Lig'den 9 kulübün yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan karara yaptığı itirazı reddetti.

Açıklamada, itirazların TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararda usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği aktarıldı.

HANGİ TAKIMLAR İTİRAZ ETMİŞTİ?

Kasımpaşa ve Galatasaray'ın ardından 7 takım daha kuralla itiraz etmişti. Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Sivasspor, Alanyaspor, Göztepe ve Antalyaspor da dilekçelerini ileterek kurala itiraz etmişti.

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