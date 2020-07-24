24 Temmuz 2020, Cuma
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Liverpool kaptanı Jordan Henderson'a büyük ödül

İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), şampiyonu 'un kaptanı Jordan Henderson'u yılın futbolcusu seçti.

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Giriş Tarihi: 24.07.2020
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Liverpool kaptanı Jordan Henderson'a büyük ödül

FWA'dan yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, 500'den fazla gazetecinin katıldığı oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın futbolcusu seçildi.

Henderson'u oylamada, Manchester City'den Kevin de Bruyne, Manchester United'dan Marcus Rashford, takım arkadaşları Virgil van Dijk ve Sadio Mane takip etti.

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Henderson, 4 gol attı.

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