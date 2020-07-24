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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

, 'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı takımdan ayrılan ve Boateng ile cezalı ve Lens maçın kamp kadrosunda yer almadı

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Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve koşunun ardından pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam eden idmanın tam sahada oynanan maçla sona erdiği bildirildi.

Siyah-beyazlı ekibin Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu da açıklanırken, takımdan ayrılan Burak Yılmaz, Kevin-Prince Boateng, cezalı Caner Erkin ve Jeremain Lens ile sezonu kapatan Adem Ljajic, Umur Nayir ve Douglas Pereira dos Santos da kadroda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Ankara'ya gidecek Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mumammed Elneny, Georges-Kevin Nkoudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Ridvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby

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