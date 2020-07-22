Selçuk İnan takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Göztepe maçı sonrası futbolu bıraktığın açıklamıştı. İnan, sarı-kırmızılı takımın bugün yaptığı antrenmana son kez katıldı ve yeşil sahalara noktayı koydu. Takım arkadaşları idman sonrası tecrübeli oyuncuyu havalara atarak sevgi gösterisinde bulunurken duygusal anlar yaşandı.