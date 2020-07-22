22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Selçuk İnan takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Göztepe maçı sonrası futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan Kaptan , yaptığ�� son antrenmanın ardından teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

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Giriş Tarihi: 22.07.2020
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Selçuk İnan takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Göztepe maçı sonrası futbolu bıraktığın açıklamıştı. İnan, sarı-kırmızılı takımın bugün yaptığı antrenmana son kez katıldı ve yeşil sahalara noktayı koydu. Takım arkadaşları idman sonrası tecrübeli oyuncuyu havalara atarak sevgi gösterisinde bulunurken duygusal anlar yaşandı.

Galatasaraylı Selçuk İnan futbolu bıraktı GALATASARAYLI SELÇUK İNAN FUTBOLU BIRAKTI

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