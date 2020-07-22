22 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'den flaş sol bek hamlesi!

Fenerbahçe'den flaş sol bek hamlesi!

Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren 'de flaş gelişme. Fenerbahçe yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2020
ABONE OL
Fenerbahçe'den flaş sol bek hamlesi!
Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve teklif edilen miktarın ise senelik 6.5 milyon TL garanti para olduğu bildirildi.

Hasan Ali Kaldırım zaten Fenerbahçe'de yıllık 1.4 milyon Euro'ya forma giyiyordu. Tecrübeli futbolcunun yönetimin kendisine yaptığı teklife sıcak baktığı sadece sözleşmenin 1+1 yerine 2+1 olmasını talep ettiği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Hasan Ali Kaldırım için pandemi döneminde Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilmişti. Ancak milli futbolcu bu iddiaları yalanlamış zamanı geldiğinde ilk görüşmeyi kulübü Fenerbahçe ile yapacağını açıklamıştı. Fenerbahçe'nin sol bek mevkisi için Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan eski futbolcusu Caner Erkin ile ilgilendiği de biliniyor.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA