20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Mert Hakan Yandaş'tan veda mesajı

Fenerbahçe ile anlatığı iddia edilen , 'a ve taraftara veda etti. Gelecek yıl Sivasspor forması giymeyecek olan Mert Hakan Yandaş, "3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 20.07.2020
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Mert Hakan Yandaş'tan veda mesajı

Sivasspor'un Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği maçın ardından futbolcu Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a veda etti.

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen DG Sivasspor'un futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından veda paylaşımda bulundu.

Yandaş, paylaşımında "Bugün takımımız için önemli olduğu gibi benim adıma da duygusal bir maçtı. Kazanmanın verdiği sevinç kadar bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar" sözlerini kullandı.

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