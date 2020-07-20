Şampiyon Başakşehir'in kasasına servet girecek!

Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası ve yayın gelirleri: 20 milyon euro (156 milyon TL)

Galibiyet primi: 66 milyon TL (Galibiyete 2 milyon 700 bin TL, beraberliğe 1 milyon 400 bin TL veriliyor)

Toplam: 295 milyon TL