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Şampiyon Başakşehir'in kasasına servet girecek!

Son dakika haberi... Medipol , 'de 'un İttifak Holding 'a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala şampiyon oldu. Başakşehir, tüm gelirler hesaplandığında 295 milyon TL'yi kasasına koymuş oldu.

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Giriş Tarihi: 20.07.2020
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Şampiyon Başakşehir'in kasasına servet girecek!

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala şampiyon oldu.
Başakşehir, tüm gelirler hesaplandığında 295 milyon TL'yi kasasına koymuş oldu.

Şampiyon Başakşehir'in kasasına servet girecek!

KULÜP KASASI PARA DOLACAK
Başakşehir'in şampiyonluğunun ardından Lige katılım payı, şampiyonluk ücreti, galibiyet primleri ve Şampiyonlar Ligi'nden alacağı ayak bastı parası hesaplandığında, şampiyon takım Başakşehir'in 295 milyon TL civarında bir gelir elde edeceği ortaya çıktı.

Şampiyon Başakşehir'in kasasına servet girecek!

İstanbul ekibi, bu parayı Devler Ligi'nde yakalayacağı başarılarla daha da artırabilir.

Lige katılım payı: 37 milyon 800 bin TL
Şampiyonluk primi: 35 milyon 600 bin TL

Şampiyon Başakşehir'in kasasına servet girecek!

Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası ve yayın gelirleri: 20 milyon euro (156 milyon TL)
Galibiyet primi: 66 milyon TL (Galibiyete 2 milyon 700 bin TL, beraberliğe 1 milyon 400 bin TL veriliyor)
Toplam: 295 milyon TL

Şampiyon Başakşehir'in kasasına servet girecek!
Şampiyon Başakşehir'in kasasına servet girecek!
Şampiyon Başakşehir'in kasasına servet girecek!
Şampiyon Başakşehir'in kasasına servet girecek!
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