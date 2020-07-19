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Galatasaray'dan Victor Ruiz'e kanca

'la yollarını ayıran İspanyol stoper , yeni sezonda forması mı giyecek? Başarılı stoperin havalimanına sarı-kırmızılılar tarafından bırakılması bu iddiaları güçlendirdi.

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Giriş Tarihi: 19.07.2020 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020
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Galatasaray'dan Victor Ruiz'e kanca

31 yaşındaki stoperin, sarı-kırmızılı bir kulüp personelinin ayarladığı özel araçla yaptığı yolculuk yeni adresin Florya olacağı dedikodularını artırdı.

Beşiktaş ile hafta içi sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Victor Ruiz konusunda sürpriz bir detay ortaya çıktı. Pandemi sürecindeki alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak siyah-beyazlı kulüple yollarını ayıran 31 yaşındaki İspanyol stoper, geçtiğimiz perşembe günü Türkiye'den ayrıldı. Ruiz'i havalimanına götüren aracı ayarlayan kişi ise şaşkınlık yaşanmasına neden oldu.

Galatasaray'dan bir kulüp personelinin tecrübeli oyuncunun havalimanına yolculuğu için özel araç ayarladığı kaydedildi. Bu detay, Victor Ruiz'in yeni sezonda adresinin Florya olacağı dedikodularını artırdı. Tecrübeli savunmacının menajerinin, sarı-kırmızılı yönetimle bir görüşme yaptığı da iddia edilmişti.

Kaynak:Sabah

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