15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'tan Victor Ruiz açıklaması

Kulübü, sözleşmesini tek taraflı fesheden konusunda açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp konuyu hukuki mercilere taşıyacağını belirtti.

SPOR
Giriş Tarihi: 15.07.2020
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Beşiktaş'tan Victor Ruiz açıklaması

Beşiktaş Kulübü, sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz konusunda açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada konunun spor yargısına taşınacağını ifade etti. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya'nın Villareal takımından Kulübümüze transfer edilen futbolcu Victor Ruiz Torre 30.06.2022 tarihinde bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini tarafımıza bildirmiştir.

Kulübümüz futbolcu Victor Ruiz Torre'ye pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmasına rağmen, pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir.

Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Son dakika: Beşiktaşta büyük şok! Victor Ruiz sözleşmesini tek taraflı feshetti SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK ŞOK! VİCTOR RUİZ SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI FESHETTİ

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