19 Temmuz 2020, Pazar
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

'de şampiyonun belli olmasına artık günler kala İstanbul Dolmabahçe'de Beşiktaş- derbisi oynanıyor. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Üçüncülük için büyük avantaj sağlayan Beşiktaş, ezeli rakibini de yenerek bu avantajını korumak istiyor. Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanında galibiyet arıyor.

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Giriş Tarihi: 19.07.2020 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş- canlı izle! Fenerbahçe, 'in 33. haftasındaki derbide bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve 'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor. Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanında galibiyet arıyor. Beinsport 1 üzerinden canlı yayınlanan maçta skorun kaç kaç olduğu araştırılmaya başladı. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe şifresiz izle! BJK-Fenerbahçe skor kaç kaç? Merak edilen detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Temmuz Pazar günü, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini hakem yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Derbi beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI ANLATIM İZLE

Beşiktaş - Fenerbahçe

Stat: Vodafone Park

Hakem: Halil Umut Meler

Saat: 21:00

Yayın: beIN SPORTS 1

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, , Domagoj Vida, Gökhan Gönül, Tyler Boyd, Kevin-Prince Boateng, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Burak Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Altay Bayındır, , Nabil Dirar, Simon Falette, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi

Teknik Direktör: Tahir Karapınar

KAPTANLAR DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Deneyimli futbolcunun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara çıkmaya başlayan Burak Yılmaz'ın da derbide forma giymesi bekleniyor. Beşiktaş, derbi maça Georges Kevin N'Koudou'dan yoksun çıkacak.

Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida, Fenerbahçe karşısında görev yapıp kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

EKSİKLER

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinde forma giyip sarı kart görmeleri durumunda son hafta Çaykur Rizespor karşısında cezalı olacak.

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş derbisinde şu 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

Altay Bayındır, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci (Jailson), Ozan Tufan, Deniz Türüç, Garry Rodrigues (Ferdi Kadıoğlu), Vedat Muric.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek.

5 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinde forma giyip sarı kart görmeleri durumunda son hafta Çaykur Rizespor karşısında cezalı olacak.

Stoperler yeniden bir araya geliyor

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde stoperlerinden faydalanabilecek.

Sezon başından beri bu pozisyonda büyük sorun yaşayan ve istikrarı bir türlü yakalayamayan sarı-lacivertliler, derbi müsabakasında 2 stoperini de oynatabilecek.

Fenerbahçe'de cezasını atlatan Serdar Aziz 2 maçın ardından formasına kavuşacak.

Demir Grup Sivasspor mücadelesinde sakatlık yaşayan Simon Falette'in de siyah-beyazlılar karşısında oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe, böylece kadrosunda bulunan 2 stoperini de derbi mücadelesinde yan yana oynatabilecek.

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