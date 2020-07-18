Nefesler tutuldu! Süper Lig'e çıkan takımlar 2020! TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri?
Son dakika... TFF 1. Lig'de heyecan bu hafta sona eriyor. TFF 1. Lig'de normal sezonun son haftası yarın tamamlanacak. Öte yandan Süper Lig'e yükselecek ikinci takım bugün belli olacak. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor, Süper Lig'e yüksleen ilk takım oldu. Peki, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri? İşte 2020 Süper Lig'e çıkan takımlar...
Son dakika... Süper Lig'e çıkan takımlar hangileri? 2019-2020 TFF 1. Lig sezonu yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Bu sezon en çok merak edilenlerden biri de, Süper Lig'e yükselen takımlar oldu. Hatayspor, geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan ederek doğrudan Süper Lig'e çıkmayı başardı. Öte yandan Süper Lig vizesi alacak ikinci ekip bugün belli olacak. Hatayspor'un ardından 59 puanla en avantajlı ekip Erzurumspor olarak görülüyor. Peki, TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlar hangileri? İşte 2020 Süper Lig'e çıkan takımlar...
2020 SÜPER LİG'E ÇIKAN TAKIMLAR HANGİLERİ?
Ligde Adanaspor'u 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu.
Süper Lig'e çıkacak ikinci takım bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.
Son hafta maçları öncesinde 59 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 58 puana sahip Adana Demirspor, 57 puana ulaşan Akhisarspor ve 56 puanlı Bursaspor ikinci sıra için iddiasını sürdürüyor.
İKİNCİ SIRA İÇİN İHTİMALLER
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son hafta kendi evinde Cesar Grup Ümraniyespor'u mağlup etmesi halinde geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönecek. Erzurum ekibinin olası puan kaybında takipçilerinin alacağı sonuçlar ikinciyi belirleyecek.
Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselebilmesi için Erzurumspor'un puan kaybetmesi ve Adana ekibinin galip gelmesi gerekiyor. Sezon sonunda iki takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Adana Demirspor veya üç ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor ve Bursaspor arasındaki puan eşitliklerinde Adana Demirspor rakiplerini geride bırakacak.
Akhisarspor'un Süper Lig vizesi alabilmesi için Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yenilmesi, Adana Demirspor'un puan kaybetmesi ve Akhisarspor'un kazanması gerekiyor. Sezon sonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor'un aynı puana gelmeleri halinde üst sırada yer alacak ekibi genel averaj belirleyecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 13, Akhisarspor'un 9 averajı bulunuyor.
Bursaspor'un Süper Lig'e yükselebilmesi için Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adana Demirspor'un yenilmesi, Akhisarspor'un en fazla 1 puan almasının yanı sıra genel averajda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u geçmesi gerekiyor. Bursaspor son haftaya 10, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 averajla giriyor.
PLAY-OFF'A SON BİLET
TFF 1. Lig'de son hafta maçlarının ardından play-off eşleşmeleri de belli olacak.
Son haftaya 53 puanla 6. sırada giren Fatih Karagümrük ile 51 puanlı Altay'dan biri play-off bileti alacak son takım olacak. Son haftada Fatih Karagümrük'e en az 1 puan play-off için yeterli olacak. Altay'ın 6. duruma gelebilmesi için Fatih Karagümrük'ün yenilip Altay'ın Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor
DÜŞME HATTI
Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından lige veda edecek son ekip Osmanlıspor veya Boluspor olacak. Boluspor, Eskişehirspor deplasmanında en az 1 puan aldığı takdirde Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının sonucuna bakmaksızın lige tutunacak.
Osmanlıspor'un ligde kalabilmesi için Boluspor'un mağlup olup, kendisinin kazanması gerekiyor.
Maç programı
TFF 1. Lig'de 34. ve son haftada oynanacak maçlar şöyle:
18 Temmuz Cumartesi:
17.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)
17.30 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Vefa)
17.30 Akhisarspor-Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)
17.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
17.30 Hatayspor-Bursaspor (Antakya Atatürk)
19 Temmuz Pazar:
17.30 Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Osmanlı)
17.30 Eskişehirspor-Boluspor (Eskişehir Yeni)