18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Spor Haberleri Galatasaray'a Ryan Donk'tan şok! Maça çıkmam tehdidi...

Galatasaray'a Ryan Donk'tan şok! Maça çıkmam tehdidi...

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda beklenenden uzak bir performans sergileyen 'a Ankaragücü maçı öncesi yıldız oyuncusundan beklenmedik hamle geldi.

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Giriş Tarihi: 18.07.2020
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Galatasaray'a Ryan Donk'tan şok! Maça çıkmam tehdidi...

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezona da bu iddia ile başlamıştı. Ancak sarı-kırmızılılar, yarıştığı üç kulvar olan lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığından öteye gidemedi.

Galatasaray'a Ryan Donk'tan şok! Maça çıkmam tehdidi...

Corona virüsü nedeniyle lige ara verilmeden önce şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, üst üste 8 maçtır galip gelemiyor.

Galatasaray'a Ryan Donk'tan şok! Maça çıkmam tehdidi...

Teknik direktör Fatih Terim, Avrupa iddiasını sürdürmek için futbolcularını kalan iki maça motive etmek isterken, şoke edici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'a Ryan Donk'tan şok! Maça çıkmam tehdidi...

İşte Galatasaray'da camiayı ve taraftarları oldukça üzen o gelişmeler;

Galatasaray'a Ryan Donk'tan şok! Maça çıkmam tehdidi...

Galatasaray'da futbolcuların çok uzun süredir para alamadığı ortaya çıktı. Yerli oyuncularının tamamının 7 aydır, bazı yabancı futbolcuların ise 3 aydır hesaplarına para yatmadığı bildirildi.

Galatasaray'a Ryan Donk'tan şok! Maça çıkmam tehdidi...

Başta Radamel Falcao olmak üzere bazı yabancıların para alması ise, diğer futbolcuların rahatsızlığı daha da arttırdı.

Galatasaray'a Ryan Donk'tan şok! Maça çıkmam tehdidi...

Hollandalı oyuncu Ryan Donk'un da Ankaragücü maçına parasını alamadığı için çıkmadığı ifade edildi. 2. Başkan Abdurrahhim Albayrak'ın da araya girmesi sorunu çözmedi.

Galatasaray'a Ryan Donk'tan şok! Maça çıkmam tehdidi...

TRANSFERLERİ ETKİLEYECEK Mİ?

Donk'un Göztepe maçına da çıkmama ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Takvim'in haberine göre yaşanan maddi sıkıntının transfer çalışmalarını etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu.

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