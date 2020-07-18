Galatasaray'a Ryan Donk'tan şok! Maça çıkmam tehdidi...
Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda beklenenden uzak bir performans sergileyen Galatasaray'a Ankaragücü maçı öncesi yıldız oyuncusundan beklenmedik hamle geldi.
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezona da bu iddia ile başlamıştı. Ancak sarı-kırmızılılar, yarıştığı üç kulvar olan lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığından öteye gidemedi.
Corona virüsü nedeniyle lige ara verilmeden önce şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, üst üste 8 maçtır galip gelemiyor.
Teknik direktör Fatih Terim, Avrupa iddiasını sürdürmek için futbolcularını kalan iki maça motive etmek isterken, şoke edici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İşte Galatasaray'da camiayı ve taraftarları oldukça üzen o gelişmeler;
Galatasaray'da futbolcuların çok uzun süredir para alamadığı ortaya çıktı. Yerli oyuncularının tamamının 7 aydır, bazı yabancı futbolcuların ise 3 aydır hesaplarına para yatmadığı bildirildi.
Başta Radamel Falcao olmak üzere bazı yabancıların para alması ise, diğer futbolcuların rahatsızlığı daha da arttırdı.
Hollandalı oyuncu Ryan Donk'un da Ankaragücü maçına parasını alamadığı için çıkmadığı ifade edildi. 2. Başkan Abdurrahhim Albayrak'ın da araya girmesi sorunu çözmedi.
TRANSFERLERİ ETKİLEYECEK Mİ?
Donk'un Göztepe maçına da çıkmama ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Takvim'in haberine göre yaşanan maddi sıkıntının transfer çalışmalarını etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu.