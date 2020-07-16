Trabzonspor için tarihi gün! Avrupa'dan men cezası kalkacak mı?

UEFA tarafından, 'Avrupa kupalarından 1 yıl men' edilen Trabzonspor'un cezaya itirazı bugün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görüşülecek. CAS'ın bordo-mavili yönetime itiraz hakkını vermesiyle umutlar artarken, Hukuk Kurulu üyeleri, "Belgeleri hazırladık ve geniş kapsamlı bir savunma yapacağız. Cezamız kalkacak" açıklamasında bulundu



FIRTINA'NIN ELİ GÜÇLÜ

Video konferans yöntemiyle görüşülecek davaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da katılacak. Oyuncu satışları, altyapıya yatırım ve sponsor gelirleriyle ekonomik anlamda büyük atılımlar yapan Trabzonspor'un savunmasında oyuncuların ödemelerini günü gününe alması ve geçmiş borçların da bulunmaması bordo-mavili kulübün elini güçlendiriyor. Ağaoğlu da cezanın kaldırılmamasının bu yapıya zarar vereceğini vurgulayacak.



MANCHESTER CITY KARARI UMUT OLDU

İtıraza ilişkin kararın davanın görüşüleceği gün sonuçlanacağı duyurulurken, CAS'ın Manchester City'nin cezasını kaldırması Trabzonspor'u umutlandırdı. Bu gelişme ile bordo-mavililer, İngiliz ekibi ile ilgili alınan kararın emsal oluşturmasını bekliyor.