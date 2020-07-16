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Dorukhan Toköz savaşı büyüyor! Galatasaray da devrede!

'ta kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Dorukhan Toköz için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlı yöneticilerin 650 bin euro maaş teklifini kabul etmeyen Dorukhan için, 'den sonra da devreye girdi.

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Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Dorukhan Toköz savaşı büyüyor! Galatasaray da devrede!

Geçen sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan 350 bin euro maaş karşılığında 3 yıllık imza atmıştı. Kısa sürede Milli Takım'a yükselen genç yıldız, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala zam talep etti. Dorukhan 1 milyon euro garanti ücret isterken, Beşiktaş'tan şok bir yanıt geldi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYACAK
Yaşanan ekonomik krizi gerekçe gösteren Siyah-Beyazlılar 650 bin euro teklif edince ipler koptu. Dorukhan sözleşmesini uzatmayacağını söyleyince transferin gözdesi haline geldi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Fenerbahçe genç yıldızla menajeri aracılığıyla temasa geçerken, 1.2 milyon euroyu gözden çıkardı. Galatasaray'ın da devreye girdiği ve kısa süre içinde görüşme yapacağı belirlendi.

BEŞİKTAŞ KÖŞEYE SIKIŞTI
Beşiktaş 1 yıl daha sözleşmesi olan Dorukhan'ı ezeli rakiplerine kesinlikle vermek istemiyor. Ancak genç yıldızın 2021'de serbest kalacak olması Siyah-Beyazlıları köşeye sıkıştırıyor.

Kaynak:Takvim

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