Süper Lig'de amansız mücadele! 7 takım ateş hattında

Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken alt sıralarda yer alan 7 takım kümede kalma mücadelesi veriyor.

Süper Lig'de 36 puan toplayan Gençlerbirliği, 35 puana sahip Yukatel Denizlispor, 33 puanı bulunan İttifak Holding Konyaspor, 32'şer puanlı BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor ile 29 puanlı MKE Ankaragücü, kalan 2 haftada küme düşmemek için sahaya çıkacak.

KONYASPOR VE DENİZLİSPOR'DAN KRİTİK GALİBİYETLER

Ligde alt sıralarda bulunan İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor, 32. haftada şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ve Trabzonspor karşısında önemli galibiyetlere imza attı.

İttifak Holding Konyaspor sahasında lider Medipol Başakşehir'i 4-3 mağlup ederken, Yukatel Denizlispor da konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi.

Her iki takım da aldıkları bu önemli galibiyetlerle ligde kalma umutlarını artırdı.

ÇAYKUR RİZESPOR-BTCTURK YENİ MALATYASPOR MAÇI

Süper Lig'de 32'şer puana sahip Çaykur Rizespor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 33. haftasında Rize'de karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda 19 Temmuz Pazar günü oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılacak takım, ligde kalma yolunda önemli bir avantaja sahibi olacak.

KAYSERİSPOR VE KONYASPOR'U ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor, ligin kalan iki haftasında güçlü takımlarla karşılaşacak.

Konya ekibi deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştıktan sonra ligi sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçla tamamlayacak.

Kayseri temsilcisi ise 33. haftada lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak, 34. haftada ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN ŞANSI AZ

Süper Lig'de 29 puanla son sırada yer alan MKE Ankaragücü'nün kümede kalma şansı diğer takımlara göre az.

Başkent ekibinin, ligin 33. haftasında oynanacak maçların sonucuna göre küme düşme ihtimali bulunuyor.

MKE Ankaragücü, son iki maçında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ve deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI

Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan takımların kalan maçları şöyle:

Gençlerbirliği (36): Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş

Yukatel Denizlispor (35): Aytemiz Alanyaspor (D), MKE Ankaragücü

İttifak Holding Konyaspor (33): Trabzonspor (D), Aytemiz Alanyaspor

BtcTurk Yeni Malatyaspor (32): Çaykur Rizespor (D), Gaziantep FK

Çaykur Rizespor (32): BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe (D)

Hes Kablo Kayserispor (32): Medipol Başakşehir (D), Trabzonspor

MKE Ankaragücü (29): Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor (D)

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P

1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR32199462313166

2.TRABZONSPOR321711471373462

3.DEMİR GRUP SİVASSPOR32169752351757

4.BEŞİKTAŞ321751054401456

5.GALATASARAY321410850341652

6.AYTEMİZ ALANYASPOR32149957352251

7.FENERBAHÇE321481055431250

8.GAZİANTEP FK321012104648-242

9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR321011113850-1241

10.GÖZTEPE32109134045-539

11.KASIMPAŞA32116154854-639

12.GENÇLERBİRLİĞİ3299143951-1236

13.YUKATEL DENİZLİSPOR3298153146-1535

14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR32712133046-1633

15.BTCTURK YENİ MALATYASPOR3288164447-332

16.ÇAYKUR RİZESPOR3295183454-2032

17.HES KABLO KAYSERİSPOR3288163969-3032

18.MKE ANKARAGÜCÜ32611153055-2529