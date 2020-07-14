Rıdvan Dilmen açıkladı: Abdülkadir Ömür'e 22 milyon euroluk teklif geldi

Rıdvan Dilmen, deplasmanda Denizlispor'a 2-1 mağlup olarak Başakşehir'in yenildiği haftada büyük bir fırsatı tepen Trabzonspor ile ilgili büyük bir iddiayı ortaya attı.

Dilmen, Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür için gelen 22 milyon euroluk teklifi Şampiyonlar Ligi'ne gideceği için kabul etmediğini söyledi.

Dilmen, "Bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne gitmek herkesten 2 adım öne geçiriyor. Hiç olmadığı kadar önemli şu anda orası. 22 milyon euroyu reddetti Abdülkadir Ömür için Trabzonspor, ben biliyorum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gideceklerini düşündükleri için" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Trabzonspor'da 18 maça çıkan Abdülkadir, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.