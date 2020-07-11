TFF Sağlık Kurulundan flaş açıklama!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan üst klasman hakeminin, tekrarlanan testinin sonucunun negatif çıktığını duyurdu.
TFF Sağlık Kurulundan yapılan açıklamada, hakemin ikinci testinin sonucunun negatif çıkmış olmasına rağmen prosedür gereği 14 günlük izolasyon süresine uygun hareket edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Hakemimizin herhangi bir semptom ve şikayeti bulunmamaktadır. Kendisinin izolasyon süresince gerekli tüm laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tekrarlanacak ve tıbbi takibi devam ettirilecektir."
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