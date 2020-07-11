11 Temmuz 2020, Cumartesi
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TFF Sağlık Kurulundan flaş açıklama!

() Sağlık Kurulu, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan üst klasman hakeminin, tekrarlanan testinin sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 11.07.2020
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TFF Sağlık Kurulundan flaş açıklama!

TFF Sağlık Kurulundan yapılan açıklamada, hakemin ikinci testinin sonucunun negatif çıkmış olmasına rağmen prosedür gereği 14 günlük izolasyon süresine uygun hareket edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Hakemimizin herhangi bir semptom ve şikayeti bulunmamaktadır. Kendisinin izolasyon süresince gerekli tüm laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tekrarlanacak ve tıbbi takibi devam ettirilecektir."

Son dakika: TFF duyurdu: Üst klasman bir hakem koronaya yakalandı SON DAKİKA: TFF DUYURDU: ÜST KLASMAN BİR HAKEM KORONAYA YAKALANDI

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