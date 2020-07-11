TFF Sağlık Kurulundan flaş açıklama!

TFF Sağlık Kurulundan yapılan açıklamada, hakemin ikinci testinin sonucunun negatif çıkmış olmasına rağmen prosedür gereği 14 günlük izolasyon süresine uygun hareket edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Hakemimizin herhangi bir semptom ve şikayeti bulunmamaktadır. Kendisinin izolasyon süresince gerekli tüm laboratuvar ve radyolojik tetkikleri tekrarlanacak ve tıbbi takibi devam ettirilecektir."