Son dakika: TFF duyurdu: Üst klasman bir hakem koronaya yakalandı
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, üst klasman bir hakemin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, üst klasman bir hakemin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF'nin web sitesinden yapılan açıklama şöyle;
"Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. TFF Sağlık Kurulu"
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