05 Temmuz 2020, Pazar
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Kasımpaşa - Sivasspor (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 30. haftasında ile İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Sivasspor maçının canlı anlatımı için AHaber.com.tr sitesini takipte kalın.

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Giriş Tarihi: 05.07.2020
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Kasımpaşa - Sivasspor CANLI ANLATIM

Kasımpaşa, Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan ve 7 maçında 19 puan toplayan Kasımpaşa, Sivasspor'u yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sivasspor ise devam eden Şamiyonlar Ligi ve şampiyonluk hedeflerine giden yolda yara almamak istiyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-0 kazanmıştı.

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İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Ndongala, Meriah, Haddadi, Hadergjonaj, Aytaç, Hajradinovic, Koita, Jorge, Thiam

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Camara, Uğur, Cofie, Ziya, Mert Hakan, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare

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