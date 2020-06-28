28 Haziran 2020, Pazar
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Max Kruse hayalini açıkladı

'den sürpriz bir şekilde mukavelesini feshederek ayrılan Alman futbolcu , katıldığı televizyon programında yeniden Bundesliga'ya dönmek istediğini söyledi.

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Giriş Tarihi: 28.06.2020
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MAX KRUSE HAYALİNİ AÇIKLADI

Bundesliga'nın yayıncı kuruluşu olan Sky'in 'sky 90' adlı programına konuk olan , bundan sonraki yaşamı ile ilgili sorulara cevap verdi.

ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin kendisi için doğru bir karar olduğunu ifade eden Kruse, "Elbette futbol kariyerime devam etmek istiyorum. Bir çok teklif var ama neresi olur belli değil. Tekliflere açığım, ama bana uyacak bir kulüp olmalı. Bundesliga kulübü olsun isterim, bekleyip göreceğiz" dedi.

"Cüzdanıma baktığımda biraz daha para kazanmam gerektiğini düşünüyorum" diyen Max Kruse'ye eski kulübün bunu karşılayabilir mi? şeklinde soru yöneltilince tecrübeli oyuncu gülümseyerek şu cevabı verdi:

"Tüm Bundesliga ekiplerinin bütçesi buna yeter diye düşünüyorum."

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