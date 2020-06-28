28 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Çaykur Rizespor: 2 Denizlispor: 2 MAÇ SONUCU

Çaykur Rizespor: 2 Denizlispor: 2 MAÇ SONUCU

'in 29.haftasında evinde 'u ağırladı. Denizlispor rakibi karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
ABONE OL
RİZE'DE KAZANAN YOK!

'in 29'uncu haftasında sahasında Yukatel ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20'nci dakikada Özgür'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada rakip futbolcudan seken topla arka direkte buluşan Estupian, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderi: 0-1.

30'uncu dakikada Özgür'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Fernandes ters kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2.

40'ıncı dakikada Moroziuk'un sağ kanattan gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Skoda'nın bekletmeden vurduğu şutta top ağlarla buluştu: 1-2.

İKİNCİ YARI

52'inci dakikada Orhan'ın sağdan ceza sahasına ortaladığı topta Skoda'nın kafa vuruşunda kaleci Tolga topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

71'inci dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından çektiği şut Youssef'e çarparak yön değiştirdi. Kaleci Tolga'yı yanıltan şutta top ağlarla buluştu: 2-2.
Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA