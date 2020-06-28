Çaykur Rizespor: 2 Denizlispor: 2 MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 29.haftasında Çaykur Rizespor evinde Denizlispor'u ağırladı. Denizlispor rakibi karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
20'nci dakikada Özgür'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada rakip futbolcudan seken topla arka direkte buluşan Estupian, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderi: 0-1.
30'uncu dakikada Özgür'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Fernandes ters kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2.
40'ıncı dakikada Moroziuk'un sağ kanattan gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Skoda'nın bekletmeden vurduğu şutta top ağlarla buluştu: 1-2.
İKİNCİ YARI
52'inci dakikada Orhan'ın sağdan ceza sahasına ortaladığı topta Skoda'nın kafa vuruşunda kaleci Tolga topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
71'inci dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından çektiği şut Youssef'e çarparak yön değiştirdi. Kaleci Tolga'yı yanıltan şutta top ağlarla buluştu: 2-2.
Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.
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