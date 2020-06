Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Gelecek hafta yabancı oyuncularıyla idmanlara başlayacak olan Al Ahli'de Josef de Souza şoku yaşanıyor. Rio de Janeiro'dan Suudi Arabistan'a geçmeyi planlayan Brezilyalı futbolcuda corona virüsü tespit edildi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre mayıs ayının sonunda üçüncü bebeği dünyaya geldiği için ülkesine giden Fenerbahçeli eski yıldız, takımının idmanlara başlaması nedeniyle Suudi Arabistan'a dönüş hazırlığı yapıyordu ancak tecrübeli isimde Covid-19 tespit edildi.

Josef basında çıkan bu haberlerin ardından sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili bir haberi retweet ederek bu bilgiyi doğruladı ve ardından Instagram hikayesinden karantinada olduğunu duyurdu.

Josef de Souza, iki hafta boyunca ülkesinde karantina altında kalacak.

FFENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Eski futbolcumuz Josef de Souza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Josef de Souza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Josef de Souza'nın sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz. 🙏



Get well soon @souza5. pic.twitter.com/LmXEhmKhyH