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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!

'ın A-Ahli takımında forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza koronavirüse yakalandı. Brezilyalı futbolcu koronavirüse yakalanması sebebiyle Suudi Arabistan'a gidemedi.

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Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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F.BAHÇE'NİN ESKİ YILDIZI KORONAYA YAKALANDI

Gelecek hafta yabancı oyuncularıyla idmanlara başlayacak olan Al Ahli'de Josef de Souza şoku yaşanıyor. Rio de Janeiro'dan 'a geçmeyi planlayan Brezilyalı futbolcuda corona virüsü tespit edildi.

basınında yer alan haberlere göre mayıs ayının sonunda üçüncü bebeği dünyaya geldiği için ülkesine giden Fenerbahçeli eski yıldız, takımının idmanlara başlaması nedeniyle Suudi Arabistan'a dönüş hazırlığı yapıyordu ancak tecrübeli isimde Covid-19 tespit edildi.

Josef basında çıkan bu haberlerin ardından sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili bir haberi retweet ederek bu bilgiyi doğruladı ve ardından Instagram hikayesinden karantinada olduğunu duyurdu.

Josef de Souza, iki hafta boyunca ülkesinde karantina altında kalacak.

FFENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

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