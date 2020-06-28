28 Haziran 2020, Pazar
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Göztepe - Alanyaspor mücadelesinde kazanan yok

'in 29'uncu haftasında ile karşı karşıya geldi. Stadyumu'nda oynan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

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Giriş Tarihi: 28.06.2020
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İZMİR'DE KAZANAN YOK

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından galibiyeti bulunmayan iki ekibin mücadelesinde ile Aytemiz 3-3 berabere kaldı.

Stadı'nda toplam 6 golün olduğu müsabakada Göztepe, 3 kez geriye düşmesine rağmen üçünde de beraberliği yakaladı.

3-3 eşitlikle tamamlanan müsabakadan sonra Göztepe, puanını 38'e, Aytemiz Alanyaspor ise 45'e çıkardı.

En son erteleme maçında 'u 2-0 mağlup ettikten sonra lige verilen aradan sonra iki maçta 'a 3-1, BtcTurk 'a ise 2-1 mağlup olan temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı.

Aynı periyotta 'e 2-0 yenilen Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, ligde dış sahada üst üste 5. maçında da galibiyet alamadı.

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