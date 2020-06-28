Göztepe - Alanyaspor mücadelesinde kazanan yok
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından galibiyeti bulunmayan iki ekibin mücadelesinde Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor 3-3 berabere kaldı.
Gürsel Aksel Stadı'nda toplam 6 golün olduğu müsabakada Göztepe, 3 kez geriye düşmesine rağmen üçünde de beraberliği yakaladı.
3-3 eşitlikle tamamlanan müsabakadan sonra Göztepe, puanını 38'e, Aytemiz Alanyaspor ise 45'e çıkardı.
En son erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettikten sonra lige verilen aradan sonra iki maçta Trabzonspor'a 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a ise 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı.
Aynı periyotta Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, ligde dış sahada üst üste 5. maçında da galibiyet alamadı.
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