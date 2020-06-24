24 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Arsenal'den David Luiz kararı

Son dakika haberi.. ekiplerinden , Brezilyalı savunma oyuncusu ile sözleşme yeniledi. Arsenal, sözleşmenin 1 yıllık olduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi: 24.06.2020
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SON DAKİKA: ARSENAL'DEN DAVİD LUİZ KARARI
'den yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kariyerinde Benfica, ve Saint-Germain formaları giyen Luiz, bu sezon başında transfer olduğu Arsenal'da tüm kulvarlarda 33 maça çıktı ve 2 gol attı. Brezilyalı oyuncu, takımının 3-0 yenildiği maçında yaptığı hatalarla eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

Açıklamada, 'den kiralanan orta saha oyuncusu Dani Ceballos'un sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığı, kiralık olarak forma giyen savunma oyuncuları Pablo Mari ve Cedric Soares ile de uzun süreli sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

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