Galatasaray ihbar etti, iş adamına haksız kazanç soruşturması!
Galatasaray Spor Kulübü’ne destek amaçlı kurulan Sarı-Kırmızı Platform Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Murat Kökbudak, üyesi olduğu Galatasaray Spor Kulübü’nün adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı ve haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle savcılığa ihbar edildi. Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberinin detayları…
Galatasaray Spor Kulübü camiası içerisinde birlik ve beraberliği, dostluk ve dostluk çerçevesinde gelişecek olan iş ilişkilerini sağlama amacı güden Sarı- Kırmızı Platform Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Murat Kökbudak hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
Anahtar Proje Kentsel Dönüşüm Hizmetleri ve Gayrimenkul Geliştirme Şirketi yönetim kurulu başkanı Arif Murat Kökbudak, Galatasaray Spor Kulübü derneği üyesiydi. GS Spor kulübü, geçtiğimiz günlerde üyesi Kökbudak hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADI İDDİASI
İş adamı Kökbudak'ın üyelerden kaydiye, aidat ve kart ücreti bedeli karşılığında 10 bin 310 lira aldığı, dosyaları öne almak için 2 bin 30 bin lira arasında para talep ettiği ileri sürülen ihbar dilekçesinde, 'Dönemde üye olamayan şahısları bir sonraki dönemde kesinlikle üye yapacağız şeklinde oyalamış. Üye başvuru formlarını alıp referanslar tarafından imzalanmış üyelik formu veriyormuş. Yaptığımız araştırmada bir iş adamından uçakta yolculuk ettiği esnada anlaşmış ve 20 bin lira para almış' şeklinde ifadeler yer aldı.
İŞ BİRLİKÇİSİ DE VARMIŞ
Yöneti Kulüpte sicil uzmanı olarak çalışan Erol E. ile Arif Murat Kökbudak'ın iltisaklı olduğu ileri sürülen dilekçede daha öncede Erol E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Kulübe üye olmak isteyen kişilerden para talep eden ve sahte kimlik kartı oluşturup onları sattığı tespit edilen bu şahısla iş adamının irtisaklı olduğu iddia edilen dilekçede, Erol E. ile para transferi olduğu ve farklı tarihlerde ikilinin mailleştiğini kaydedildi. İş adamı Arif Murat Kökbudak hakkında soruşturma başlatıldı. (Dilek Yaman/Sabah)
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Menajeri doğruladı!
- Süper Lig'de beklenmedik ayrılık!
- Ünlü sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
- Son dakika: Arsenal'den David Luiz kararı
- PSG'ye Kovid-19 şoku!
- F.Bahçe'de Obradovic devri bitti
- G.Saray'ın gözdesi Oğulcan Çağlayan, Ç.Rizespor'la sözleşmesini uzattı
- Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar
- "Koksa koksa anamın ak sütü kokar!"
- Adem Büyük'ün cezası düşürüldü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 24 Haziran 2020 hava durumu
- ŞOK aktüel 24 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba indirimlerine o ürünler damga vuracak!
- MHRS randevu alma 2020! MHRS hastane randevu nasıl alınır? İşte adım adım randevu alma işlemleri
- Survivor 2020'ye damga vurmuştu! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz transfer iddiası
- 2020 en ucuz SUV modeller: 60 ay vadeli 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz!
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?
- Rize Muradiye 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Rize 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Artvin 2+1, 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi: 2020 Kırklareli Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Düğün yapacaklar dikkat! Düğünler nasıl olacak? 2020 Düğün salonu genelgesi yayımlandı mı?
- Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz ayında ne kadar zamlanacak? Evde bakım parası yatan iller hangileri?
- Korona tablosu: 23 Haziran Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Koronavirüs vaka sayısı son durum