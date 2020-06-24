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Başkan Erdoğan imzaladı! Milli güreşçi Rıza Kayaalp, spor müşavirliğine atandı

Başkan 'ın imzasıyla, Gençlik ve 'nda açık bulunan spor müşavirliğine; olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu atandı.

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Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI! KAYAALP'E ÖNEMLİ GÖREV
Başkan 'ın imzasıyla; Gençlik ve , Hazine ve , , Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Patent ve Marka Kurumu ile 6 üniversite rektörlüğüne ilişkin atama kararları, 'de yayımlandı.

Buna göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan spor müşavirliğine; olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu atandı.

Toplam 9 Avrupa ve 4 dünya şampiyonluğu ile grekoromen stilde 'nin en başarılı güreşçisi olan 30 yaşındaki Rıza Kayaalp, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da ülkemize gümüş madalya kazandırmıştı.

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