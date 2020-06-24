Ankaragücü'nün yeni hocası belli oldu
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, takımın yeni teknik direktörünü yaptığı açıklamayla duyurdu. Başkan Mert, "İbrahim Üzülmez, Trabzonspor maçında takımımızın başında olacak" dedi.
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmaya vardı.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert yaptığı açıklamada, İbrahim Üzülmez ile anlaştıklarını belirterek, "Hocamızla prensip anlaşmasına vardık. Hocamızla kısa süre içinde resmi imzaları atacağız. İbrahim Üzülmez, Trabzonspor maçında takımımızın başında olacak." dedi.
Süper Lig'de son sırada bulunan sarı-lacivertli takım, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmıştı. İbrahim Üzülmez ise son olarak TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da görev yapmıştı.
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