24 Haziran 2020, Çarşamba
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Ankaragücü'nün yeni hocası belli oldu

MKE Başkanı , takımın yeni teknik direktörünü yaptığı açıklamayla duyurdu. Başkan Mert, ", Trabzonspor maçında takımımızın başında olacak" dedi.

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Giriş Tarihi: 24.06.2020
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ANKARAGÜCÜ'NÜN YENİ HOCASI BELLİ OLDU

ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için ile prensipte anlaşmaya vardı.

MKE Başkanı yaptığı açıklamada, İbrahim Üzülmez ile anlaştıklarını belirterek, "Hocamızla prensip anlaşmasına vardık. Hocamızla kısa süre içinde resmi imzaları atacağız. İbrahim Üzülmez, Trabzonspor maçında takımımızın başında olacak." dedi.

Süper Lig'de son sırada bulunan sarı-lacivertli takım, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmıştı. İbrahim Üzülmez ise son olarak 1. Lig ekibi Bursaspor'da görev yapmıştı.

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