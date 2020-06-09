09 Haziran 2020, Salı
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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen maçları yeniden başlıyor. 13 Haziran Cumartesi saat 21'de evinde 'u konuk edecek olan 'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

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Giriş Tarihi: 09.06.2020
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BEŞİKTAŞ'TAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Kulübü, N'Koudou'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Duyuruda, oyuncunun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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