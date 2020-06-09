Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig maçları yeniden başlıyor. 13 Haziran Cumartesi saat 21'de evinde Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.
Beşiktaş Kulübü, N'Koudou'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Duyuruda, oyuncunun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği belirtildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Georges N'Koudou'nun Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/6Vb37NOnKU— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 9, 2020
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