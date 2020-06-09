Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş Kulübü, N'Koudou'nun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Duyuruda, oyuncunun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



"Futbolcumuz Georges N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."