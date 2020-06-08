Sergen Yalçın isimleri yönetime verdi! Gönderin

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Mali anlamda sıkıntılı günler yaşayan ve kaynak bulmakta zorlanan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi teknik patron Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetime raporunu sundu. Yalçın, mali sıkıntılardan dolayı takıma kalitesiz isimlerin gelmesinden çekindiği için mümkün olduğunca takımın korunmasını yönetimden talep etti.

SERGEN YALÇIN'DAN ŞAŞIRTAN TALEP

Asist Analiz'in haberine göre; Sergen Yalçın'ın mümkün olduğunca takımın korunmasının talebinin yanı sıra; geldiği günden bir pek varlık gösteremeyen Diaby'nin de takımda tutulmasını istedi. Genç teknik adamın bu isteği, siyah-beyazlılarda başkan Çebi'yi oldukça şaşırttı. Ayrıca Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı yönetimden önerilen isimleri veto etmesi, yönetim içinde bazı sıkıntılar yarattı.

"DİABY'İ TAKIMDA TUTALIM"

Başarılı teknik adam, başkan Ahmet Nur Çebi'yle yapılan görüşmede; "Eğer bize uymayacak bir oyuncu alacaksak; hiç almayalım… Başta Elneny'yi takımda tutalım. Diaby de o kadar kötü bir futbolcu değil. Çabukluğu ve hızı bize bir şeyler katabilir. Bu şartlarda transfer yapmamız zor. O yüzden gelecek olan kişi; Diaby'den iyi mi olacak?" şeklinde konuyla alakalı görüşlerini belirtti.

YALÇIN, TAKIMA NEŞTERİ VURUYOR…

Yönetime gelecek sezonun yapılanması adına rapor veren Sergen Yalçın, Arsenal'dan kiralanan Mısırlı orta saha Elneny için; "Ne yapıp edip, takımda mutlaka tutulsun." dediği öğrenildi.

Genç teknik adam ayrıca siyah-beyazlı yönetime verdiği raporda, Domagoj Vida, Caner Erkin ve Umut Nayir'in takımdan gönderilmesini istedi.

Sözleşmesi bitecek olan Caner ile yolları ayıracak olan siyah-beyazlılar, Vida'yı da bonservisiyle satmayı planlıyor. Umut Nayir'den ise kendisine takım bulunması istenecek.