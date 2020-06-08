Sergen Yalçın isimleri yönetime verdi! Gönderin
Gelecek sezon kadro yapılanmasını baştan aşağı değiştirmek isteyen Sergen Yalçın, yönetime listesini verdi. Birbirinden önemli isimlerle yolların ayrılmasını isteyen tecrübeli hocadan, şaşırtan bir istek de geldi.
Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Mali anlamda sıkıntılı günler yaşayan ve kaynak bulmakta zorlanan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi teknik patron Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetime raporunu sundu. Yalçın, mali sıkıntılardan dolayı takıma kalitesiz isimlerin gelmesinden çekindiği için mümkün olduğunca takımın korunmasını yönetimden talep etti.
SERGEN YALÇIN'DAN ŞAŞIRTAN TALEP
Asist Analiz'in haberine göre; Sergen Yalçın'ın mümkün olduğunca takımın korunmasının talebinin yanı sıra; geldiği günden bir pek varlık gösteremeyen Diaby'nin de takımda tutulmasını istedi. Genç teknik adamın bu isteği, siyah-beyazlılarda başkan Çebi'yi oldukça şaşırttı. Ayrıca Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı yönetimden önerilen isimleri veto etmesi, yönetim içinde bazı sıkıntılar yarattı.
"DİABY'İ TAKIMDA TUTALIM"
Başarılı teknik adam, başkan Ahmet Nur Çebi'yle yapılan görüşmede; "Eğer bize uymayacak bir oyuncu alacaksak; hiç almayalım… Başta Elneny'yi takımda tutalım. Diaby de o kadar kötü bir futbolcu değil. Çabukluğu ve hızı bize bir şeyler katabilir. Bu şartlarda transfer yapmamız zor. O yüzden gelecek olan kişi; Diaby'den iyi mi olacak?" şeklinde konuyla alakalı görüşlerini belirtti.
YALÇIN, TAKIMA NEŞTERİ VURUYOR…
Yönetime gelecek sezonun yapılanması adına rapor veren Sergen Yalçın, Arsenal'dan kiralanan Mısırlı orta saha Elneny için; "Ne yapıp edip, takımda mutlaka tutulsun." dediği öğrenildi.
Genç teknik adam ayrıca siyah-beyazlı yönetime verdiği raporda, Domagoj Vida, Caner Erkin ve Umut Nayir'in takımdan gönderilmesini istedi.
Sözleşmesi bitecek olan Caner ile yolları ayıracak olan siyah-beyazlılar, Vida'yı da bonservisiyle satmayı planlıyor. Umut Nayir'den ise kendisine takım bulunması istenecek.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray ve Fenerbahçe'den Mert Müldür savaşı!
- Trabzonspor Göztepe maçına hazırlanıyor
- Beşiktaş'tan Cenk Tosun paylaşımı
- Fenerbahçe'den Layvin Kurzawa hamlesi!
- Liverpool'dan flaş karar! Gerekirse 2021'de yapılacak
- "Ali Koç ergenlere alet olmayı bırakmalı"
- Ünder Demiral'in takım arkadaşı oluyor
- İşte Yuto Nagatomo'nun yeni takımı
- Galatasaray iki yıldızın transferini bitirdi! Zeki Uzundurukan canlı yayında duyurdu
- Milli atlet Guliyev net konuştu: Hedefim her zaman altın
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı?
- Çiftçilere müjde! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Destek hangi illerde olacak?
- DGS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı mı? DGS başvuru ne zaman, nasıl yapılır? DGS sınav tarihi ne zaman?
- Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında?
- 0,64-0,74 konut kredisi hesaplama: 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Heyecanlı bekleyiş sürüyor! KPSS 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Altın fiyatları için son dakika açıklaması! 3-6 ay içerisinde... 8 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- BİM'de indirim furyası! 9 Haziran 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler...
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
- Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Son dakika: Havuzda korona bulaşır mı? Havuzda ve denizde corona virüsü bulaşır mı?
- 6 Haziran korona tablosu: Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte corona virüsü son durum!