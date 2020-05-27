27 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı

Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı

İngiltere kulüpleri, temaslı antrenmanlara başlama kararı aldı. Antrenmanlara dönüş protokolünde ikinci adımın atıldığı belirtilirken ligi yeniden başlatabilmek adına çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 27.05.2020
ABONE OL
PREMİER LİG'DE TEMASLI ANTRENMANLARA İZİN ÇIKTI

İngiltere kulüpleri, temaslı antrenmanlara başlama kararı aldı.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, gruplar halinde çalışan oyuncuların temaslı antrenmanlara başlama önerisinin, kulüpler tarafından oy birliğiyle kabul edildiği duyuruldu.

Antrenmanlara dönüş protokolünde ikinci adımın atıldığı belirtilirken ligi yeniden başlatabilmek adına çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti. Ülkede futbol sezonunun devam edip etmeyeceği konusunda karar verilmesi beklenirken, oyuncular bireysel ve küçük gruplar halinde antrenmanlara başlamıştı.

İngiltere Premier Lig'den flaş karar! Devam edecek İNGİLTERE PREMİER LİG'DEN FLAŞ KARAR! DEVAM EDECEK
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA