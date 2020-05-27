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Trabzonspor Anıl Başaran ile sözleşme imzaladı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un futbolcusu , 4 yıllık ile sözleşme imzaladı.

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Giriş Tarihi: 27.05.2020 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020
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TRABZONSPOR ANIL BAŞARAN İLE SÖZLEŞME İMZALADI!

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, yaptığı açıklamada, futbolcularının 'la 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Transfer bedelinin 2 milyon lira olduğunu kaydeden Dağlı, "Artı olarak sözleşmede 1 milyon liralık bonuslar var. Bu bonuslar attığı goller üzerinden hesaplanacak. Ayrıca Trabzonspor'dan başka bir takıma transfer olması halinde bize yüzde 10 ödeme yapılacak. Bu transferden elde edeceğimiz gelir, maddi açıdan zor durumda olan kulübümüze nefes aldıracak. Hem camiamıza hem Rahmi'ye hem de Trabzon camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

da transferden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Balıkesirspor taraftarlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Rahmi Anıl, "Böyle büyük bir camiaya transfer olduğum için mutluyum. Bundan sonra gollerimi Trabzonspor için atacağım. Umarım her iki taraf için de iyi olur. " şeklinde konuştu.

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