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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Corona virüs nedeniyle THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu iptal edildi

Son dakika: Corona virüs nedeniyle THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu iptal edildi

Son dakika haberi...Basketbolda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ve ULEB 'nda 2019-2020 sezonu iptal edildi.

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Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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BASKETBOLDA ÖNEMLİ KARARLAR! İPTAL EDİLDİ

Basketbolda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ve ULEB 'nda 2019-2020 sezonu iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı bildirildi.

Toplantıda, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.

Lig ve kupanın, 2020-2021 sezonunda aynı takımlarla yapılacağı duyuruldu. Avrupa Ligi'nde yeni sezonun 1 Ekim, Avrupa Kupası'nda ise 30 Eylül'de başlayacağı belirtildi.

İki organizasyon da 12 Mart'ta salgın nedeniyle askıya alınmıştı.

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