Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
Gelecek sezon kadrosunda daha fazla yerli isimlere forma vermek isteyen Fatih Terim, transfer listesini bu kapsamda düzenliyor. Tecrübeli hocanın eski öğrencisi milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran ve teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray'da tecrübeli teknik adamın gözdelerinden olan Hakan Çalhanoğlu'ndan sarı-kırımılı taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. İşte detaylar...
Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Twitter'da bir kullanıcının 'Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak' yazılı tweetini beğendi.
Galatasaray'da Belhanda ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Faslı yıldızın yerine kimin transfer edileceği merak konusu. Fatih Terim'in A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde vazgeçilmezleri arasında olan Hakan Çalhanoğlu da sarı-kırmızılı takımın listesinde bulunuyor.
Hakan Çalhanoğlu, Twitter'da bir kullanıcının 'Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak' yazılı tweetini beğendi.
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