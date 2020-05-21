21 Mayıs 2020, Perşembe
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Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!

Gelecek sezon kadrosunda daha fazla yerli isimlere forma vermek isteyen , transfer listesini bu kapsamda düzenliyor. Tecrübeli hocanın eski öğrencisi milli futbolcu 'ndan, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

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Giriş Tarihi: 21.05.2020
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HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran ve teknik direktör 'in raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray'da tecrübeli teknik adamın gözdelerinden olan 'ndan sarı-kırımılı taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. İşte detaylar...

Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Twitter'da bir kullanıcının 'Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak' yazılı tweetini beğendi.

Galatasaray'da Belhanda ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Faslı yıldızın yerine kimin transfer edileceği merak konusu. Fatih Terim'in A 'ı çalıştırdığı dönemde vazgeçilmezleri arasında olan Hakan Çalhanoğlu da sarı-kırmızılı takımın listesinde bulunuyor.

Hakan Çalhanoğlu, Twitter'da bir kullanıcının 'Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak' yazılı tweetini beğendi.

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