Frederic Kanoute Sevilla şehrine cami yaptırıyor!
Sevilla'da uzun süre futbol oynadıktan sonra sahalara veda eden Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan şehre cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı.
'Kanoute4SevilleMosque' adlı kampanyasını sonuçlandıran oyuncu, yaklaşık 1 milyon dolar bağış topladığını açıkladı.
Resmi Twitter hesabından "Katılan herkese teşekkürler. Allah sizden razı olsun" diyerek bağış miktarını duyuran Kanoute, cami inşaatının yakında başlayacağını açıkladı.
"DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR"
"Günümüzde İslam'ın ışığına örnek olacak bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ama siz de biliyorsunuz, bir futbolcu tek başına maç kazanamaz. Takımımıza katılın. Desteğinize ihtiyacımız var" diyen Kanoute, Sevilla Cami Vakfı Başkanı İbrahim Hernandez ile birlikte caminin inşası için beraber çalışacak.
MESCİT SATIN ALIP GEÇİCİ CAMİ OLARAK KULLANDI
Kanoute, futbolculuk döneminde Sevilla'da oynarken cami bulamadığını söyleyerek bu kampanyayı başlatmıştı. Kanoute, cami bulamadığı yıllarda bir mescit satın almış ve burayı geçici cami olarak kullanmıştı.
2005-2012 yıllarında Sevilla'da oynayan ve şehirde yaşayan Kanoute, şu anda 41 yaşında. Kariyeri boyunca Lyon, West Ham United, Tottenham Hotspurs, Sevilla ve Beijing Gouan gibi takımlarda oynayan oyuncu 2013 yılının sonunda emekli oldu.
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