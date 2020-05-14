14 Mayıs 2020, Perşembe
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Alanyasporlu N'Sakala’dan 'yalan haber' paylaşımı

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol beki Fabrice N'Sakala 'a transfer olacak mı? Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020
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Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Demokratik Kongolu 29 yaşındaki Fabrice N'Sakala, ekiplerinden 'a transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. N'Sakala, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, transfer olacağı yönünde çıkan haberi paylaşarak üzerine ''yalan haber'' yazdı. N'Sakala, paylaşımında çıkan haberlerin yalan olduğunu belirterek, " Üzgünüm bu haberler yalan. Bu gerçeği yansıtmayan haberler yüzünden çok fazla mesaj alıyorum" dedi.

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