Alanyasporlu N'Sakala’dan 'yalan haber' paylaşımı
Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol beki Fabrice N'Sakala Beşiktaş'a transfer olacak mı? Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.
Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Demokratik Kongolu 29 yaşındaki Fabrice N'Sakala, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. N'Sakala, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, transfer olacağı yönünde çıkan haberi paylaşarak üzerine ''yalan haber'' yazdı. N'Sakala, paylaşımında çıkan haberlerin yalan olduğunu belirterek, " Üzgünüm bu haberler yalan. Bu gerçeği yansıtmayan haberler yüzünden çok fazla mesaj alıyorum" dedi.
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