13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Portekiz futbolu için önemli karar! Tarih belli oldu

Portekiz Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 12 Mart'ta durdurulan 1. 'nde kalan maçların oynanmasına 4 Haziran'da başlanmasının planlandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020
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PORTEKİZ FUTBOLU İÇİN ÖNEMLİ KARAR! TARİH BELLİ OLDU

Federasyondan yapılan açıklamada, 1. 'nde 25. haftanın ilk maçının 4 Haziran'da oynanması için gerekli hazırlıkların sürdüğü, tüm statlarda dezenfeksiyon işlemlerinin devam ettiği ve organizasyonu içinde olan herkese Kovid-19 ile bağlantılı sağlık testlerinin yapıldığı belirtildi.

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 12 Mart'a kadar oynanan 24 hafta sonunda 60 puanla Porto lider durumda bulunurken, ardından Benfica (59), Braga (46) ve Sporting Lizbon (42) takımları sıralanıyor.

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